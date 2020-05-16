نائب يتهم الحلبوسي باستغلال منصبه لبناء 'امبراطورية حزبية'

2020/05/16 | 21:44 - المصدر: السومرية نيوز

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اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، السبت، رئيس مجلس النواب بإضعاف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، معتبراً أنه يستغل منصبه لبناء "امبراطورية حزبية".

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