2020/05/16 | 21:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

القت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، القبض ثلاثة متهمين اقدموا على سرقةمحل موبايلات فيه ٥٠ جهاز موبايل و٣٠٠ كارت شحن، ومبلغ ٥٠٠ الف بواسطة قطع جزء من المحل بالاوكسجين.

وتأتي هذه العملية بعد تسجل شكوى من قبل صاحب المحل لبيع الهواتف، وقد جرى متابعة كاميرات المراقبة وبكمين محكم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من قيادة عمليات بغداد ...) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من قيادة عمليات بغداد ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).