تجدد النزاعات العشائرية المسلحة في البصرة

2020/05/16 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء اليوم السبت، بتجدد نزاع عشائري مسلح في منطقة تابعة الى قضاء المدينة شمالي البصرة.وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع مساء اليوم في منطقة تابعة الى قضاء المدينة شمالي البصرة".وبين أن "النزاع اندلع بعد الافطار مباشرة واستمر باستخدام اسلحة متنوعة في المواجهات بين طرفي النزاع، ما أدى إلى شل الحركة في المنطقة".يذكر ان شيوخ ووجهاء عشائر في محافظة البصرة، طالبوا في وقت سابق، الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف النزاعات العشائرية المستمرة، والتي تسفك فيها الدماء وتروع العوائل الآمنة، داعين الأطراف المتنازعة إلى تغليب لغة العقل على السلاح والعنف.

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