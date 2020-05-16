2020/05/16 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلن 7 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن 7 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن 7 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).