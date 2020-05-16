بين الافلاس و اموال الفساد الهائلة ! - مهند البراك

2020/05/16 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك فيما تتصاعد النقاشات و المداولات لمسؤولين و خبراء في وسائل الاعلام و في ما يتسرب من اخبار، عن الازمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد بالافلاس .



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و يصلون فيها الى ايجاد حلول بزيادة الضرائب و بالقيام باستقطاعات متنوعة من دخول الموظفين و العمال و المستخدمين و المتقاعدين، و اللجوء الى قروض داخلية و دولية تكبّد البلاد خسائر مالية عملاقة و لأزمان طويلة بسبب الفوائد، لضعف الاقتصاد الحكومي في تسديدها ......





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