من بغداد الى الهند .. هجرة العراقيين اليهود * - مؤيد عبد الستار

2020/05/16 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار بعد الفتح العربي للعراق ، ظل اليهود أقدم طائفة في البلاد ، تبنوا اللغة العربية واستخدموها في الكتب العبرية والطقوس الدينية .ولما كان مركز الخلافة العثمانية بعيدا عن بغداد ، لازم الاقليات والطوائف غير الاسلامية القلق وعدم الامان .وكان هذا عاملا مشجعا على هجرة اليهود .في السياسة العثمانية يحق لغير المسلمين تشكيل أو تنظيم مجالس تعنى بشؤونهم الدينية والاجتماعية وبادارة قادتهم الذين تمتعوا بسل ......





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