2020/05/16 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يلقي القبض على شخص بتهمة ابتزاز أحد مدراء الشركات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص بتهمة ابتزاز أحد مدراء الشركات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص بتهمة ابتزاز أحد مدراء الشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).