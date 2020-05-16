2020/05/16 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة تقيم مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة تقيم مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة تقيم مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).