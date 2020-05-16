مدير اعلام الحشد العقابي: زيارة الكاظمي الجمت الافواه التي تحدثت عن خلاف غير معلن مع الحشد

2020/05/16 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظني لمقر الهيئة الجمت الافواه التي تتحدث عن خلاف غير معلن مع الحشد.وقال العقابي خلال استضافته على قناة “العراقية الاخبارية” وتابعته وكالة صدى ، ان “زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تعد الاهم بين مثيلاتها للرؤساء السابقين حيث كان محورها

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