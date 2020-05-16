غرفة العمليات في محافظة دهوك تصدر تعليمات جديدة لتسهيل حياة المواطنين

2020/05/16 | 21:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك عقد “ماجد سيد صالح”، نائب محافظ دهوك وكالةً، مؤتمر صحفي، اليوم 2020/5/16، وأعلن من خلاله المرحلة العاشرة لتسهيل حياة المواطنين في المحافظة.أوضح فيه أن “خطر الإصابة بكورونا ما يزال قائم، لذا نطالب من المواطنين الإلتزام بالتعليمات الصحية”.كما اردف، “تم الغاء قرار غلق الأسواق والاماكن العامة في الوقت المقرر الذي …

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