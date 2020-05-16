وزير الصحة الايراني: من كان يستهزئ بنا تورط في إعصار كورونا

2020/05/16 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان الدول التي كانت تستهزئ بنا خلال معاناتنا من أزمة كورونا، ورغم أننا لا نحبذ ذلك، تورطت هي في إعصار كورونا، وأدركت للتو كيف إننا صمدنا.وخلال مراسم عرض نوع من ملابس الوقاية للكادر الطبي انتجته شركة معرفية، قال سعيد نمكي: أن من […]

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