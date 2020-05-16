العقابي: زيارة الكاظمي الجمت الأفواه التي تحدثت عن خلاف غير معلن مع الحشد الشعبي

2020/05/16 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ألجمت الأفواه التي تحدثت عن خلاف غير معلن مع الحشد الشعبي.وقال العقابي، في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد الاهم بين مثيلاتها للرؤساء السابقين حيث كان محورها دعم روح […]

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