استراتيجة (ثلاثية الأبعاد) - خالد صبيح

2020/05/16 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_صبيح قد تكون خلفية السيد الكاظمي الصحفية زائدا تشبعه بالثقافة الأمريكية، المولعة بالنزعة الاستعراضية، بحكم إقامته هناك، قد أعاناه أو أوحيا إليه باستخدام مؤثرات الصورة (الفوتوغراف) لبث رسائل بمضامين موحية.



فقد دأب الرجل منذ يومه الأول على الاعتناء بطلته الإعلامية، وحرص على أن يجسد لحظاته المهمة فوتوغرافيا لخلق تاثير نفسي في المتلقين، كل المتلقين.



تقنية التأثير بالصورة ليست جديدة، وقد استخدمها أغ ......





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