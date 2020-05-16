2020/05/16 | 22:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي يؤكد للكاظمي استمرار وقوفه مع العراق ودعم سيادته وإستقراره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يؤكد للكاظمي استمرار وقوفه مع العراق ودعم سيادته وإستقراره) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يؤكد للكاظمي استمرار وقوفه مع العراق ودعم سيادته وإستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).