ناشطو المثنى للكاظمي : هذا حال العائلات في المحافظة ..(فيديو )

2020/05/16 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى وجه ناشطو المثنى ، رسالة مصورة عبر مواقع التواصل ،الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونواب المحافظة في مجلس النواب ، داعين اياهم زيارة المحافظة والاطلاع على واقع العائلات " المنكوبة " فيها ، فيما تحدث صاحب الفيديو انه تلقى وعدا من الكاظمي لزيارتها، الا انه لم يف بالوعد .

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