2020/05/16 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم النائب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ"إضعاف" الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، واستغلال منصبه لبناء "امبراطورية حزبية".وقال الساعدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استغل فترة الارباك الحاصلة في البلاد إثر اندلاع التظاهرات وما اعقبها من استقالة الحكومة وتفشي فيروس كورونا وتعطيل جلسات المجلس".وأضاف أن "جميع النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة للوقوف بوجه رئيس المجلس وتقديم أفضل ما يمكن للتخفيف من الازمات المتتالية".وتابع الساعدي بأن "عقوبة المحكمة الاتحادية التي صدرت بحق رئيس المجلس على الرغم من أنها ليس بمستوى الجرم لكنها خير دليل على ذلك".وكشف عن "مساعٍ يقوم بها الحلبوسي لكسب تأييد أغلب رؤساء اللجان النيابية المهمة عن طريق الترغيب والترهيب مقابل ضمان ولاءهم لتمرير المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة كتلته".واستغرب الساعدي من "استغلال منصب رئاسة مجلس النواب لأغراض شخصية"، منتقداً ما يقوم به الحلبوسي من "اضعاف لدور المجلس الرقابي والتشريعي لتحقيق مأرب حزبية وشخصية يبغي منها بناء امبراطورية حزبية".وطالب رؤساء الكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف حازم مما يقوم به رئيس مجلس النواب خاصة والعراق يمر في منعطف خطير من تفشي الوباء وانهيار اسعار النفط"، داعياً الجميع إلى "التكاتف والتعاون ونبذ المصالح الشخصية والحزبية للرسو بالبلاد إلى بر الامان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يتهم الحلبوسي باستغلال منصبه لبناء "امبراطورية حزبية") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يتهم الحلبوسي باستغلال منصبه لبناء "امبراطورية حزبية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).