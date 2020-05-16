الدفاع الروسية: أكثر من 1600 إصابة بكورونا في صفوف الجيش

2020/05/16 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش وطلاب الكليات العسكرية في روسيا ناهز 3,3 ألف، بينهم أكثر من 1,6 ألف عسكري.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية، وفقا للإحصاءات الأخيرة، لدى 1622 شخصا في أجهزة إدارة القوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية.[…]

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