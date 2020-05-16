مطالبات بتدخل عاجل لايقاف اعتقالات الاسايش للمتظاهرين من المعلمين

2020/05/16 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب النائب عن كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، السبت، بتدخل عاجل لايقاف اعتقالات الاسايش للمعلمين بعد خروجهم بتظاهرة في محافظة دهوك.وقال شمس الدين في بيان تلقته /المعلومة/: “نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي، نحذر من خطوات قد تكون مقلقة وخطيرة للقوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك ،إذ قام مجموعة […]

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