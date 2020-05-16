مقتل ستة “دواعش” بقصف لمدفعية الحشد الشعبي شرق صلاح الدين

2020/05/16 | 22:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي، السبت، بقصف لمدفعية الحشد الشعبي شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن مدفعية الحشد الشعبي وباشراف اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي قامت، مساء اليوم، باستهداف تجمعات لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الزرگة شرق صلاح الدين.وأضاف، أن القصف اسفر مقتل ستة عناصر بتنظيم

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