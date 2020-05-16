الحشد الشعبي يوزع وجبة افطار وكسوة العيد للمتعففين في بابل

2020/05/16 | 22:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع الحشد الشعبي وحملات الدعم اللوجستي، السبت، وجبات افطار وكسوة العيد للعوائل المتعففة في بابل.وتم توزيع وجبة افطار للعوائل المتعففة في منازلهم شمال محافظة بابل مع كسوة العيد للاطفال والنساء.

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