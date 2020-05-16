اعتقال ناشط مدني على خلفية انتقاده لمسؤولي خانقين

2020/05/16 | 22:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت السلطات الامنية في قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد على اعتقال ناشط مدني وجه انتقادات للادارة والسلطات الامنية في القضاء على خلفية عمليات القتل والاختطاف وحرق المحاصيل الزراعية في المدينة.

وقال مصدر في مدينة خانقين لوكالة شفق نيوز، يوم السبت، إن "الناشط المدني سالم داود وهو من أهالي مدينة خانقين ويحمل الجنسية البريطانية، يعد من المواظبين على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية في خانقين".

وأضاف المصدر، "بسبب الاحداث الامنية الاخيرة وهجمات تنظيم داعش الارهابي على ضواحي خانقين والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا، كتب داود في صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا انتقد فيه المسؤولين الاداريين والامنيين في خانقين".

واضاف ان "الانتقاد كان حادا بما يوازي صعوبة الاوضاع الخطيرة التي يشهدها اهالي خانقين، الامر الذي اثار حفيظة الاجهزة الامنية التي قامت باعتقاله يوم امس الجمعة".

وتابع انه "حالما انتشر خبر اعتقال سالم داود بين النشطاء المدنيين والاهالي، اقدم البعض منهم على اعادة نشر منشوره في صفحاتهم الخاصة"، مبينا ان البعض أطلق "هاشتاك" بعنون (الحرية لسالم داود) وينوي النشطاء المدنيون بتنظيم تظاهرة امام مديرية شرطة خانقين.

واشار المصدر الى ان عددا من الاشخاص من اهالي المدينة اتصلوا بالمسؤولين كمحاولة لاطلاق سراح سالم داود، مبينا ان المسؤولين تعهدوا ان يتنازلوا عن الشكوى المقدمة ضد سالم داود في المحكمة غدا الاحد.

يذكر ان اختيار مساء يوم الجمعة لاعتقال الناشط المدني سالم داود جاء لكون اليومين التاليين له عطلة رسمية ليبقى اكثر مدة ممكنة في الاحتجاز.

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