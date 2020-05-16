مصر تسجل قفزة كبيرة للإصابات اليومية بفيروس كورونا

2020/05/16 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مصر، اليوم السبت، قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 491 حالة جديدة مقابل 399 في إحصائية أمس الجمعة.وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسمها، خالد مجاهد، بتسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 11719.ويمثل هذا العدد ارتفاعا كبيرا […]

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