2020/05/16 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادالاوروبي يهنئ الكاظمي لتوليه رئاسة الحكومة ويؤكد استمراره بالوقوف الى جانب العراق/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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