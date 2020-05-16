إصابتان وانقطاع الكهرباء جراء نزاع عشائري بالبصرة

2020/05/16 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بتجدد النزاع العشائري المسلح شمالي محافظة البصرة، فيما اشار الى اصابة مدنيين أحدهما طفل وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال المصدر لشفق نيوز، "تجدد مرة أخرى هذا اليوم نزاع عشائري مسلح بقضاء المدينة شمالي البصرة"، مشيرا الى ان الخسائر الناجمة عن النزاع تمثلت في اصابة شخصين أحدهما طفل إثر الرصاص العشوائي.

واضاف ان خسائر وقعت في الممتلكات، اذ اصيبت محولة كهرباء ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وتشهد المناطق الواقعة شمالي محافظة البصرة نزاعات عشائرية متواصلة لأسباب غير منطقية يذهب ضحيتها في العادة مدنيون.

وفيما يتعلق باسباب النزاع العشائري في قضاء المدينة هذه الليلة، أفادت المعلومات بأنه نجم جراء خلاف مالي بين قبيلتي المحياة والإمارة، حيث استهدف مسلحون سيارة شخص بذمته أموال فجرى اطلاق النار عليه، وقام هو بدوره بحشد أبناء عمومته وهاجموا المسلحين ما ادى الى وقوع تلك الخسائر.

يشار الى ان تراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق جنوب العراق، وتحديداً في محافظة البصرة، سمحا بتغول النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة.

وتجهل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، حتى الآن طريقة نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على الافراد المسلحين لهذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة و"احترام القوانين".

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