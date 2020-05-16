2020/05/16 | 22:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن عودة نشاط دوائر ناحية ابي صيدا بنسبة 100% بعد اسبوعين من خطة فرض القانون.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث صحفي ،ان” النزاعات العشائرية المحتدمة في ابي صيدا خلال الاشهر الاخيرة دفعت الى اغلاق ابواب اغلب الدوائر ونقل نشاطاتها الى مناطق مجاورة لها بسبب الوضع الامني المتازم “.واضاف الحيالي،ان” دوائر ابي صيدا عادت لنشاطها الطبيعي وبنسبة 100% بسبب الاستقرار الامني الذي فرضته خطة فرض القانون التي تقودها احد افواج قوات الرد السريع القادمة من بغداد مؤكدا بان الخطة اسهمت في اعادة 50% من الاسر النازحة”.واشار الحيالي الى ان” خطة فرض القانون ليس لها توقيت محدد لنهايتها وستبقى ما دام لحاجة الامنية لها على الارض في ظل مساعي حثيثة لحسم النزاعات العشائرية وايجاد حلول تسهم في دعم السلم الاهلي وتفادي تكرار ماسي النزاعات وتداعياتها الانسانية “.وكانت خطة فرض القانون انطلقت قبل اسبوعين في ناحية ابي صيدا بعد احتدام الصراعات العشائرية وشلل الحياة وخاصة انشطة الدوائر الرسمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناحية ابي صيدا تشهد عودة دوام الدوائر بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناحية ابي صيدا تشهد عودة دوام الدوائر بنسبة 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).