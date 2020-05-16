المفوضية الأوربية : نتطلع للعمل مع الحكومة العراقية عن قرب وهي تتصدى للتحديات

2020/05/16 | 22:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، برقية تهنئة من الممثل السامي للشؤون الخارجية، نائب رئيس المفوضية الأوربية، جوسيب بوريل فونتيليس، قدّم فيها التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.وكشف مكتب الكاظمي في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه عن فحوى البرقية التي تضمنت ان" فونتيليس اعرب عن تطلع المفوضية الأوربية للعمل مع الحكومة العراقية عن قرب وهي تتصدى للتحديات التي تواجه العراق ، خصوصا جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره ، مؤكدا على استمرار التعاون والشراكة مع المفوضية الأوربية ضمن إطار الشراكة والتعاون ، مشيرا الى أن الإتحاد الأوربي سيستمر بالوقوف الى جانب العراق دعما لسيادته وإستقراره وأمنه وإزدهاره".وبيّن فونتيليس بحسب البيان، أن" بعثة الإتحاد الأوربي مازالت تعمل في في العراق ضمن إطار التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والعنف والتطرف ،وتقدّم المشورة الى الجهات العراقية على المستوى الإستراتيجي في الملفات التي تعدّها الحكومة العراقية أولوية وطنية".كما أكد فونتيليس أن" البعثة الإستشارية الإوربية في العراق ستبقى احدى أدوات الإتحاد الإوربي لدعم إستقرار العراق وإزدهاره، مبينا أن نجاج البعثة في العراق يعتمد على الشراكة المستمرة بين الجانبين، معربا عن أمله في إستمرار التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية وبعثة الإتحاد الأوربي"

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