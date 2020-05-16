2020/05/16 | 22:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيًن محللون مختصون في الشأن الإيراني، أن #طهران تجري انسحابات تكتيكية من الأراضي السورية، ولا وجود لمؤشرات على مغادرة المنطقة، وفق ماذكره موقع »العربية نت«.وبحسب إذاعة “أوروبا الحرة”، «يرى المحللون أنه لا يمكن لإيران…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون: طهران تقوم بانسحابات تكتيكية من سوريا ولا وجود لمؤشرات على المغادرة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون: طهران تقوم بانسحابات تكتيكية من سوريا ولا وجود لمؤشرات على المغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).