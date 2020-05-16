عمليات بغداد: نؤمن التظاهرات وقبضنا على 44 ألف مخالف لحظر كورونا

2020/05/16 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلتها الدورية من تطبيق إجراءات الحظر الوقائي المفروض منذ آذار/ مارس الماضي للحد من وباء كورونا في العاصمة.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي”.واضاف البيان، […]

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