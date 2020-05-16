عمليات بغداد: القبض على اكثر من 44 الف مخالف لحظر التجوال

2020/05/16 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على 44 الف مخالف لحظر التجوال من بدايته في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٦ […]

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