الكشف عن فائدة جديدة للشاي الاخضر

2020/05/16 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يكون تساقط الشعر جزءا طبيعيا من حياتنا، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك داع للقلق بشأنه.ويمكننا أن نفقد ما يصل إلى 100 شعرة على أجسادنا كل يوم، دون أن نلاحظ ذلك.ولكن يمكنك إطالة عمر خصلات الشعر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام.وزعم العلماء أن الشاي الأخضر غني بمضادات […]

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