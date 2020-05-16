الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توجيها للمؤسسات الحكومية بشأن كورونا

2020/05/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، المؤسسات والوزارات الحكومية كافة بتنفيذ حملات اعلامية توعوية ضد فايروس كورونا.

ونشرت الأمانة العامة، توجيها لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بضرورة قيام المؤسسات والوزارات الحكومية كافة بحملات اعلامية توعوية لبيان الإجراءات الوقائية الصحية الواجب اتباعها داخل الابنية والمؤسسات الحكومية لمكافحة جائحة كورونا، بحسب بيان للامانة.

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