عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي

2020/05/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة عدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، مبينة انها تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 16 آيار من القاء القبض على 44767 مخالفاً فيما حجزت 3093 عجلة ودراجة نارية مختلفة.

واضافت، ان "عدد الغرامات بلغت 111879 غرامة"، لافتة الى ان "القوات الامنية سهلت دخول 113995 عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واكدت القيادة على "ضرورة التعاون المستمر بين قواتها والمواطنين بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي لتجاوز هذه المرحلة".

بغداد اليوم-بغداد

رأى مدير إعلام هيأة الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ألجمت الأفواه التي تحدثت عن خلاف غير معلن مع الحشد الشعبي.

وقال العقابي، في مقابلة متلفزة، إن "زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكا

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، اليوم السبت، بإعادة مُخصصات فوج مُكافحة الإرهاب كربلاء والعائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم.

وقال الموقع الرسمي للجهاز في بيان ان "رئيس جهاز مُكافحة الإره

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة القوات البرية، اليوم السبت، عن صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توصي برفع جاهزية القوات لمواجهة التحديات فيما لفتت الى انها على كامل الاستعداد لمقابلة أي عدوان على الاراضي العراقية.

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