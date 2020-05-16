بالصورة،، وزير أسبق للتعليم العالي والتربية يفترش محلاً لبيع المواد الغذائية في الشرقاط!

2020/05/16 | 22:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوزير التربية في ثمانينيات القرن الماضي والتعليم العالي لاحقاً عبد القادر عز الدين حمودي في دكان لبيع المواد الغذائية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وأحدثت الصور تنقيباً في التأريخ الوظيفي لحمودي الذي يبلغ الأن 88 عاماً من عمره، إذ شغل منصب وزير التربية من […]

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