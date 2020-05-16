الكاظمي يفتح جدل “سترة الحشد” في ختام زيارة لتطبيق “القانون 40″،،لمن وصلت الرسائل؟

2020/05/16 | 22:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل الكاظمي الى مقر هيئة الحشد الشعبي، بعد اقل من 72 ساعة على إغلاق مقر واحدة من الفصائل المسلحة في محافظة البصرة، في أحداث فتح النار من قبل حراس مسلحين على متظاهرين أرادوا حرق المبنى، وأوقعت الحادث قتيلاً وستة جرحى.أطلع على ..اعتقال لم يسبقه “تشكيل لجنة” ولم يطلع عليه صبح..[…]

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