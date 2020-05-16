الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية لملاحقة “داعش” وتأمين خانقين

2020/05/16 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي، السبت، بعملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي وتأمين قضاء خانقين بمحافظة ديالى بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين.وأضاف، أن العملية جاءت من اجل تأمين قضاء خانقين

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