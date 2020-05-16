2020/05/16 | 22:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مزبان خضر هادي في سجن الحوت بالناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مزبان خضر هادي في سجن الحوت بالناصرية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مزبان خضر هادي في سجن الحوت بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).