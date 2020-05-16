2020/05/16 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الفلسطينية “سناء موسى” توجه سؤال مثير لصناع “أم هارون” المستقلة / ريم حمدان – اطلت الفنانة الفلسطينية سناء موسى في حوار على قناة AJ+ مساء الجمعة بمناسبة ذكرى الـ 72 ليوم النكبة الفلسطينة.وتحدثت سفيرة التراث الفلسطيني عن اهمية الحفاظ على القضية والرواية الفلسطينة، وعن دور الفن التراثي في المقاومة الذي بدوره يقوم بالتعريف […]

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