داعش يبعد الشبهة عن ايران بحرق مزارع العراق وينشر اصدرا مرئيا بجرائمه

2020/05/16 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بعد أشهر من الصمت الإعلامي لتنظيم "داعش" الارهابي ، أصدر تسجيلاً مصوراً من 49 دقيقة، تضمن عمليات هجومية نفذها خلال الأسابيع الماضية.وحمل التسجيل اسم " فضرب الرقاب"،كما اعتبرالعمليات العسكرية الأخيرة للقوات العراقية والتحالف الدولي لم تؤثر على نشاطهم.وتضمن التسجيل جرائم قتل مدنيين عزل في غرب وشمال العراق، بتهمة " الردة "، إضافة إلى عمليات تفجير عبوات ناسفة وقنص وهجمات مسلحة استهدفت قوات الجيش والحشد الشعبي .وتضمن التسجيل ايضا خطبا قديمة لزعيم التنظيم الارهابي السابق ابو بكر البغدادي ، اذ لاحظ خبراء ان أغلب الاعتداءات الإرهابية التي ظهرت في التسجيل نفذت في مناطق شمال العراق وشمال شرقه، وتحديدا في صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى.كما أظهر التسجيل مشاهد لعمليات حرق حقول القمح في قرى ومناطق زراعية أيضا، بدوافع انتقامية من أهلها، وكذلك سرقة سيارات لعدد من الضحايا الذين تم قتلهم.كما اظهر التسجيل تنفيذ عناصر التنظيم هجمات بملابس قوات الجيش، والشرطة الاتحادية، وهم يقتحمون منازل عناصر امن وينفذون عمليات إعدام ميدانية بحقهم.فضلا عن خطف قرويين واستجوابهم ثم قتلهم رمياً بالرصاص واآخرين نحرا بالسكاكين.

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