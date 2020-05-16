إصابة طفلين بهجوم مسلح في ديالى

2020/05/16 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى يوم السيت باصابة طفلين شقيقين بجروح جراء هجوم مسلح في قضاء المقدادية الواقع على بعد ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على محل تجاري مملوك لمنتسب في الشرطة ما أسفر عن إصابة طفلين شقيقين بجروح متفاوتة في قضاء المقدادية".

واضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الطفلين إلى المستشفى".

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