تسجيل إصابة جديدة في مركز العمارة

2020/05/16 | 23:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية صحة ميسان، السبت، عن تسجيلها إصابة جديدة بفيرورس كورونا في مركز العمارة.وقال بيان عن المديرية أن الإصابة الجديدة في مركز العمارة (حي الحسن العسكري )،مؤكدة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصاب والملامسين.ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ،مشيرا الى […]

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