سحب مسحات طبية للعمالة الاجنبية  في مصفى كربلاء النفطي

2020/05/16 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..قامت المفارز الطبية في صحة كربلاء بأخذ عينات دم ومسحات أنف للعمالة الاجنبية لثلاث جنسيات يعملون في مصفى كربلاء النفطي للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا “.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء الدكتور كرار جواد العباسي، في تصريح لـــ ( […]

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