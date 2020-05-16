مسؤول الوبائية في البصرة يكشف عن أول “إصابة شديدة” بكورونا،، أعراض تسجل لأول مرة

2020/05/16 | 23:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف مسؤول ردهة الحجر الخاصة بمرضى كورونا في مستشفى البصرة التعليمي الدكتور زياد طارق، اليوم السبت، عن وجود عدد من الاطفال (مصابين بكوفيد19) توصف حالتهم بالبسيطة، باستثناء حالة واحدة شديدة فيما لم تسجل وفيات بين الاطفال.وبين طارق في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته “يس عراق”، ان “اكثر الاعراض لدى الاطفال تتمثل […]

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