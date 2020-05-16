الحشد الشعبي‬⁩ يحبط محاولة تسلل ويسقط طائرة مسيرة لـداعش‬⁩ في ⁧خانقين‬⁩

2020/05/16 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت، احباط محاولة تسلل ويسقط طائرة مسيرة لـداعش‬⁩ في ⁧خانقين‬⁩.

كما اشار الحشد في بيان، الى ان "مدفعية الحشد الشعبي وباشراف اللواء 52 قامت باستهداف تجمعات لفلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزرگة شرق صلاح الدين".

واضافت، ان "القصف اسفر عن مقتل ستة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي بحسب الانباء المؤكدة لغاية الآن".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة عدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليا

بغداد اليوم-بغداد

رأى مدير إعلام هيأة الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ألجمت الأفواه التي تحدثت عن خلاف غير معلن مع الحشد الشعبي.

وقال العقابي، في مقابلة متلفزة، إن "زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكا

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، اليوم السبت، بإعادة مُخصصات فوج مُكافحة الإرهاب كربلاء والعائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم.

وقال الموقع الرسمي للجهاز في بيان ان "رئيس جهاز مُكافحة الإره

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