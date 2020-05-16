اعتقال كوادر اعلامية ومصادرة معداتهم في دهوك

2020/05/16 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتقلت القوات الامنية في دهوك كوادر فضائيات (كلي كردستان، وسبيدة، وخابير) وصادرت معداتهم اثناء تغطيتهم للتظاهرات في المحافظة، مساء اليوم السبت.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة كلي كردستان (ازاد شكور) تأكيده في اتصال هاتفي اعتقال زميله مراسل القناة في دهوك (كاروان صادق) ومصادرة معداته، وإغلاق هاتفه الشخصي، بعد تغطيته […]

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