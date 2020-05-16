الاعلام والاتصالات: mpc عراق ليست مرخصة منا وسنعمل ضدها دبلوماسيا

2020/05/16 | 23:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس هيأة الاعلام والاتصالات خليل الطيار، السبت، ان قناة mpc غير مرخصة من قبل الهيأة.وقال الطيار في حديث لقناة “العهد”، ان ” قناة mpc غير مرخصة من قبلنا للعمل وتمتلك مكتب بالعراق للاعمال لانتاج الاعمال الدرامية فقط.و اضاف ان ” الهيأة ستعمل ضد القناة دبلوماسيا بعد اساءتها للشهيد ابو مهدي المهندس”.

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