2020/05/16 | 23:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحر العلوم للمربد: مجلس الامن اصدر بيانا ايجابيا جدا بدعم حكومة الكاظمي وبرامجه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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