صحة كردستان تسجل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/16 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، مساء السبت، تسجيل 7 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاقليم .وقالت وزارة الصحة في بيان انه " في اطار الفحوصات الجارية للبحث عن الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كردستان تم تسجيل 7 اصابات جديدة بفايروس كوفيد 19".واضاف البيان ان الحالات المصابة هي لـ4 سيدات تبلغن من العمر 55 عاما و41 عاماً، و22 عاما، و17 عاماً، ورجل يبلغ من العمر 45 عاماً وشاب عمره 18 عاماً وفتى في العاشرة من عمره ".واشار البيان الى ان 4 من الحالات المصابة داخل مدينة السليمانية والحالات الباقية في ناحية بازيان.

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