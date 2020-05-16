الساعدي يأمر باعادة مخصصات فوج مكافحة الارهاب في كربلاء والعائدين للخدمة

2020/05/16 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت ،اعادة مخصصات فوج مكافحة الارهاب في كربلاء و العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم .وذكر الجهاز في صفحته على "تويتر " ان" رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي امر باعادة مخصصات فوج مكافحة الارهاب في كربلاء".و كذلك "اعادة المخصصات الى العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم".

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