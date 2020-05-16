القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته : ( 4 ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور أنواع المستكبرين الكافرين في عصر النبى محمد عليه السلام : كفرة قريش : قال جل وعلا : 1: عن احدهم : ( ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿-;-المدثر: ٢-;-٣-;-﴾-;-.
عقابه هو تصويره في القرآن بصورة حركية كاريكاتورية سخرية منه .
قال عنه جل وعلا : ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُم ......
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