القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته : ( 4 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/16 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور أنواع المستكبرين الكافرين في عصر النبى محمد عليه السلام : كفرة قريش : قال جل وعلا : 1: عن احدهم : ( ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿-;-المدثر: ٢-;-٣-;-﴾-;-.



عقابه هو تصويره في القرآن بصورة حركية كاريكاتورية سخرية منه .



قال عنه جل وعلا : ( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُم ......





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