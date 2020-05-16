هل فرغ العراق من الوطنيين المخلصين؟ - مازن الحسوني

2020/05/16 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني في عالم السياسة لا مجال للصدف وللحظوظ ،وأنما هنالك تخطيط لكل حدث كبير وخاصة مثل من يقود الحكم و تقوم بهذا الفعل أطراف متعددة مصلحتها تتطلب ذلك سواء كانت هذه المصلحة معقولة أوغير معقولة من قبل الأخرين.-في بلد مهم مثل العراق الذي يتمتع بأهمية كبيرة لعدة صفات سواء أقتصادية أو جغرافية أو سياسية بالمنطقة تكون قيادة السلطة بالعراق ذات تأثير مباشر لأطراف متعددة داخل وخارج العراق .فلو راجعنا تا ......





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